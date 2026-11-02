Петиція за закриття CNews у Франції зібрала понад 500 тисяч підписів — France 24

У Франції петиція із закликом припинити мовлення телеканалу CNews зібрала понад 500 тисяч підписів на сайті Національних зборів. Ініціатива, що називає канал «машиною пропаганди», може бути винесена на розгляд нижньої палати парламенту, хоча це не відбувається автоматично, повідомляє France 24.

Сплеск підтримки після нападу

Петицію запустили в червні, однак кількість підписів різко зросла після нападу 23 жовтня у Траппі та Ла-Верьєрі на захід від Парижа. Тоді чоловік убив громадянина Франції конголезького походження та поранив ще сімох людей, серед яких була дитина.

39-річному чоловікові висунули обвинувачення у вбивстві та замаху на вбивство. За даними прокурора, він заявив, що обирав людей, які, на його думку, були мусульманами, африканцями або вихідцями з Північної Африки. Знайомі підозрюваного повідомили французьким медіа, що він був активним глядачем CNews.

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Звинувачення на адресу каналу

Ліві політики звинувачують CNews та подібні медіа в тому, що вони надто часто надають ефір антиіммігрантській риториці. Критики також вважають, що редакційна лінія каналу дедалі більше збігається з позиціями ультраправого «Національного об'єднання» Марін Ле Пен.

Під час акції в передмісті Парижа Обервільє через кілька днів після нападу учасники тримали плакати з написом «CNews kills». Двоє депутатів від «зелених» закликали Національні збори відкликати акредитацію каналу, посилаючись на необхідність захистити демократію від «расистської ненависті».

Позиція CNews

CNews входить до медіаактивів ультраконсервативного мільярдера Венсана Боллоре та відмовився коментувати AFP «політичну петицію». Раніше телеканал заперечував звинувачення у просуванні ультраправих поглядів і расистських стереотипів, заявляючи, що захищає свободу слова.

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