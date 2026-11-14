Петкович назвала тактику Хвалінської однією з найкращих у WTA — Interia Sport

Колишня німецька тенісистка Андреа Петкович назвала тактичний підхід Маї Хвалінської винятковим і, можливо, одним із найкращих у турі WTA. Про це повідомляє Interia Sport з посиланням на розмову Петкович із польським підрозділом Canal+ Sport.

Оцінка гри Хвалінської

Петкович сказала, що раніше не знала докладно історії польської тенісистки. Після виступу Хвалінської на Roland Garros і перемоги на великому турнірі в Китаї вона, за власними словами, краще зрозуміла, чому спортсменці знадобилося більше часу, аби реалізувати свій потенціал.

Як зазначає видання, влітку Хвалінська стала першою в історії тенісисткою, яка пройшла кваліфікацію та дісталася фіналу Roland Garros. У вирішальному матчі вона програла Міррі Андрєєвій. Восени полька здобула титул на турнірі WTA 1000 у Вухані — перший на такому рівні.

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Тренування зі Свьонтек

Петкович також розповіла, що неодноразово бачила Хвалінську на тренуваннях з Ігою Свьонтек під час підготовки польської команди до United Cup. За її словами, вона давно дивувалася, чому Хвалінська не посідала вищих місць у рейтингу.

Екстенісистка зазначила, що в тенісі тактичне мислення, правильне налаштування та психологічна стійкість можуть компенсувати окремі фізичні обмеження. Як приклад вона навела Анжелік Кербер: ліворука німкеня, за словами Петкович, не вирізнялася особливою фізичною силою, але мала чудове відчуття м’яча та таймінг.

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