Пезешкіан і Путін обговорили співпрацю в Туркменістані — Anadolu Agency

Президент Ірану Масуд Пезешкіан і президент Російської Федерації — держави-агресора — Володимир Путін 8 жовтня зустрілися в Туркменістані. Сторони обговорили розширення двосторонньої економічної та стратегічної співпраці, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на іранське державне агентство IRNA.

Спільні проєкти

Зустріч відбулася на полях саміту лідерів Співдружності Незалежних Держав і саміту щодо охорони довкілля Каспійського моря. Пезешкіан і Путін розглянули розвиток двосторонніх відносин та обговорили посилення взаємодії в енергетиці, сільському господарстві, транспорті й торгівлі.

Глави держав наголосили на необхідності прискорити оформлення та завершення спільних проєктів. Вони також підтвердили намір розширювати всеосяжну співпрацю відповідно до національних інтересів обох країн і регіональної стабільності.

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Попередня особиста зустріч Пезешкіана та Путіна відбулася 1 вересня на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в Бішкеку. Тоді вони говорили про двосторонні відносини та конфлікт між США й Іраном.

Напередодні нинішньої зустрічі президенти також обговорили телефоном переговори Ірану і США. Путін заявив про готовність Москви підтримувати дипломатичні зусилля щодо врегулювання конфлікту.

Саміт щодо Каспійського моря в Національній туристичній зоні Аваза на узбережжі Каспійського моря зібрав лідерів Азербайджану, Ірану, Казахстану, Росії та Туркменістану. Його порядок денний присвячений екологічній співпраці у Каспійському регіоні.

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