PIA тимчасово призупинила рейси до Ер-Ріяда через ситуацію на Близькому Сході — Dawn

Пакистанська авіакомпанія Pakistan International Airlines (PIA) у п’ятницю тимчасово призупинила рейси до Ер-Ріяда, столиці Саудівської Аравії, через ситуацію на Близькому Сході. Про це з посиланням на речника перевізника повідомляє Dawn.

Пасажирам радять уточнювати статус рейсів

Авіакомпанія закликала пасажирів звертатися до кол-центру PIA, щоб перевірити актуальний статус своїх рейсів. Повідомлення перевізника з’явилося на тлі посилення бойових дій між Саудівською Аравією та єменськими хуситами.

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Атаки на аеропорти Саудівської Аравії

У середу внаслідок атак на два міжнародні аеропорти Саудівської Аравії, зокрема в Ер-Ріяді, загинули троє людей. Хусити заявили, що завдали ударів по обох транспортних вузлах. Під час атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда поранень зазнали громадянин Пакистану, п’ятеро громадян Саудівської Аравії та двоє єгиптян.

У четвер аеропорт Ер-Ріяда атакували повторно, що, за даними видання, спричинило катастрофічні пошкодження літака. Після початку війни США та Ірану PIA 1 березня вже припиняла польоти до кількох країн Перської затоки, зокрема Об’єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Катару та Кувейту. Тоді перевізник заявляв, що не зупинятиме рейси до Саудівської Аравії.

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