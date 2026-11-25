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Правоохоронці Туреччини затримали 23 із 35 підозрюваних, щодо яких Головна прокуратура Стамбула видала ордери в межах масштабного розслідування злочинів, пов’язаних із проституцією, торгівлею, постачанням, зберіганням і вживанням наркотичних речовин серед представників шоу-бізнесу.

Серед затриманих — акторки серіалу «Величне століття» Деніз Чакир (виконавиця ролі Шах Султан) та Бурджу Озберк (виконавиця ролі Хуріджихан Султан), а також актор і співак Озджан Деніз, телеведучий Мурат Джейлан і модель Джансу Ташкин.

За даними прокуратури, підставою для затримань стали показання свідків, зокрема таємних, а також результати експертиз мобільних телефонів та інших цифрових матеріалів. Ордери на затримання видали за підозрою у вживанні або зберіганні наркотичних речовин, водночас причетність конкретних акторів до інших епізодів провадження наразі не встановлена, а слідство триває.

Джерело: Anadolu.

Раніше поліція затримала зірку серіалу Постукай у мої двері Ханде Ерчел в аеропорту Стамбула за підозрою у причетності до справ, пов’язаних із забороненими речовинами.

У Стамбулі, Туреччина, поліція затримала 16 людей під час антинаркотичних рейдів у межах розслідування щодо знаменитостей, власників закладів та інфлюенсерів. Серед затриманих — колишній футболіст «Галатасарая» і збірної Туреччини Хасан Шаш та актор Арас Булут Ійнемлі.

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