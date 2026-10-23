П’ятеро дипломатів заявили про нагляд та ізоляцію в Москві — BBC

П’ятеро західних дипломатів, які працювали в Москві, столиці Росії — держави-агресора, після початку повномасштабного вторгнення в Україну, розповіли про постійний нагляд, тиск спецслужб та ізоляцію дипломатичних представництв. Як повідомляє BBC News, вони порівняли нинішні умови роботи в Росії з періодом холодної війни.

Колишня посолка США в Росії Лінн Трейсі, яка працювала в Москві у 2023–2025 роках, назвала це призначення найскладнішим за свою 30-річну кар’єру. За її словами, головною проблемою був високий рівень невизначеності через постійний тиск російської контррозвідки.

Нагляд і тиск на контакти

Один із колишніх європейських дипломатів повідомив, що перед від’їздом до Москви його попереджали про можливі пристрої прослуховування та камери в усіх приміщеннях житла. За словами іншого експосла, ФСБ намагалася завербувати двох російських співробітників дипломатичної місії, вимагаючи від них повідомляти про все, що відбувається в посольстві. Після того як працівники розповіли про це керівництву, їх звільнили, оскільки інакше вони могли зіткнутися з кримінальним переслідуванням.

Дипломати також заявили, що росіян, які могли б підтримувати контакти із західними представництвами у сферах науки й культури, залякують. Один із колишніх послів розповів, що співробітники ФСБ супроводжували гостей його місії до дверей посольства. Запрошені на святкування дня народження короля у резиденції британського посла в Москві в червні також скаржилися на переслідування прокремлівських активістів і журналістів державних медіа, після чого їх опитувала поліція.

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Брак персоналу та коштів

Після взаємних висилок дипломатів, що почалися у 2022 році, багато західних представництв залишилися з недостатньою кількістю працівників. Після російської заборони наймати іноземних громадян, запровадженої у 2021 році, технічна служба посольства США виявилася суттєво недоукомплектованою. Через це навіть незначна несправність, зокрема протікання труби, могла забирати багато часу дипломатів.

Додаткові труднощі створили фінансові санкції, відключення російських банків від SWIFT та припинення роботи Mastercard і Visa в Росії. Один із колишніх послів розповів, що представництво певний час не могло виплатити кошти працівникам через нестачу готівки, доки інший дипломат не привіз рублі у валізі після продажу автомобіля перед висилкою.

Колишній посол Франції П’єр Леві зазначив, що після вторгнення обговорювали відкликання послів із Росії, однак він вважав це помилкою. На його думку, що гіршими ставали відносини, то важливішою була присутність дипломатів, які могли передавати позиції своїх урядів Москві.

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