П’ятеро республіканців програли вибори губернаторів у штатах-хитунках — Al Jazeera

У США п’ятеро кандидатів-республіканців, які раніше ставили під сумнів перемогу Джо Байдена на президентських виборах 2020 року або підтримували спроби оскаржити їхні результати, програли перегони за посади губернаторів у ключових штатах. Як повідомляє Al Jazeera, йдеться про вибори в Аризоні, Мічигані, Пенсильванії, Вісконсині та Джорджії.

Кандидати, що програли вибори

У вівторок виборчі перегони програли конгресмени Енді Біггс в Аризоні, Джон Джеймс у Мічигані та Том Тіффані у Вісконсині, а також Стейсі Гарріті, яка обіймає посаду державного скарбника Пенсильванії, і мільярдер Рік Джексон у Джорджії. Усі п’ятеро раніше або висловлювали сумніви щодо результатів виборів 2020 року, або підтримували дії, спрямовані на блокування затвердження перемоги Байдена над Дональдом Трампом.

У січні 2021 року Біггс і Тіффані як члени Палати представників голосували за скасування результатів виборів. Обидва також долучилися до позову, який вимагав визнати недійсними результати голосування у Джорджії, Мічигані, Пенсильванії та Вісконсині.

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Джеймс не був членом Конгресу під час затвердження результатів виборів 2020 року: тоді він безуспішно балотувався до Сенату США. У 2022 році він визнавав перемогу Байдена, однак у червні заявив подкастеру Бенні Джонсону, що вибори 2020 року були «сфальсифіковані та маніпульовані». Гарріті брала участь у мітингу в Пенсильванії 5 січня 2021 року, де закликала законодавців штату скасувати сертифікацію результатів голосування.

Значення штатів для наступних виборів

Тіффані, Гарріті та Джексон згодом оприлюднили заяви або уточнили свою позицію щодо виборів 2020 року, визнавши перемогу Байдена. Біггс і Джеймс цього не зробили. Al Jazeera зазначає, що губернатори в окремих штатах можуть суттєво впливати на доступ до голосування, адміністрування виборів та перегляд меж виборчих округів. Аризона, Джорджія, Мічиган, Пенсильванія та Вісконсин останніми роками підтримували кандидатів у президенти від обох партій і матимуть важливе значення під час виборів 2028 року.

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