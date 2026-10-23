П’ятеро суддів КТ Польщі назвали спір про повноваження позірним — Interia

П’ятеро суддів Конституційного трибуналу Польщі заявили, що твердження про необхідність вирішувати спір про повноваження для допуску до розгляду справ суддів, обраних Сеймом, є необґрунтованим. Про це повідомляє Interia з посиланням на заяву, оприлюднену в четвер.

Заява суддів

Документ підписали Мацей Берек, Марцін Дзюрда, Анна Корвін-Пйотровська, Кристіан Маркевич і Мацей Таборовський. У ньому вони виклали позицію щодо нібито конституційного спору, про який, за словами авторів заяви, говорять суддя Богдан Свєнчковський та представники президента.

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Предмет розбіжностей

За оцінкою підписантів, заявлений спір стосується повноважень глави держави та маршалка Сейму. Вони вважають, що його використовують як аргумент для недопуску до розгляду справ окремих суддів Конституційного трибуналу, належно обраних Сеймом.

Судді також зазначили, що цей спір має позірний характер. Вони наголосили, що питання допуску обраних Сеймом суддів до розгляду справ у Конституційному трибуналі не потребує окремого вирішення спору про повноваження.

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