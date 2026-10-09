Під час атаки на аеропорт Ер-Ріяда загинув пілот Saudia — AeroTime

У Саудівській Аравії під час атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді 8 жовтня загинув пілот національної авіакомпанії Saudia Хамуд Алі аль-Кальтамі. Один із літаків перевізника, який стояв в аеропорту, також був пошкоджений. На борту повітряного судна в цей час не було пасажирів, повідомляє AeroTime.

Пошкодження літака

Авіакомпанія не уточнила, який саме літак постраждав, і не повідомила подробиць загибелі пілота. Reuters із посиланням на джерела раніше писало, що літак Saudia, припаркований біля термінала, зазнав значних пошкоджень і загорівся. За словами співрозмовників агентства, пошкодження могли спричинити уламки ракети або пряме влучання снаряда.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Збої в роботі аеропорту

Єменський рух хуситів заявив про відповідальність за запуск балістичної ракети по аеропорту 8 жовтня. Саудівська коаліція на чолі із Саудівською Аравією зі свого боку повідомила про перехоплення над Ер-Ріядом двох балістичних ракет.

Атаці передували удари по аеропортах Ер-Ріяда та Абхи 6 і 7 жовтня. За даними авіаційної влади Саудівської Аравії, тоді загинули троє людей, ще 36 зазнали поранень. 8 жовтня робота аеропорту Ер-Ріяда була суттєво порушена: за даними компанії Cirium, зі 378 запланованих вильотів 169 скасували або вони не відбулися. Кілька міжнародних авіакомпаній також призупинили рейси до столиці Саудівської Аравії.

Читай нас у