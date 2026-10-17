Під час протестів у Франції поліція застосувала сльозогінний газ — Cyprus Mail

Під час протестів проти високої вартості життя та стану державних послуг у кількох містах Франції поліція застосувала сльозогінний газ; між правоохоронцями й демонстрантами сталися сутички. Акції зібрали тисячі учасників, повідомляє Cyprus Mail з посиланням на Reuters.

Акції та інциденти

Станом на полудень французька влада зафіксувала поза Парижем 140 протестних акцій, у яких узяли участь 32 800 людей. Влада поклала відповідальність за заворушення на те, що назвала «ультралівими» силами.

Міністерство внутрішніх справ повідомило про насильницькі інциденти в кількох містах, зокрема про вандалізм у Марселі та напади, спрямовані проти поліції, медіа й громадських будівель. Мер Марселя заявив, що будівлю мерії пошкодили, а до міста після його розмов із прем’єр-міністром і міністром внутрішніх справ направляють додаткові сили поліції.

Париж і вимоги протестувальників

У центрі Парижа посилили присутність поліції, зокрема поблизу Єлисейських полів і Тріумфальної арки. Ці райони не включили до маршрутів двох санкціонованих демонстрацій. Частина учасників у світловідбивних жилетах перекривала вулиці, що нагадало рух «жовтих жилетів».

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Протести розпочалися місяцем раніше у школах бідних північних передмість Парижа. Невдоволення нестачею вчителів і незадовільним станом навчальних закладів згодом переросло в ширший рух, зосереджений на нерівності, державних витратах і рівні життя.

19-річна учасниця протесту Лола в Парижі заявила, що демонстранти виступають через високу вартість життя й пального, а також через, за її словами, жорстоке поводження зі старшокласниками, які вимагають більше вчителів та належних умов навчання.

Скарги на дії поліції

Дії поліції критикують після серії травм серед демонстрантів. Зокрема, підліток утратив руку після того, як підняв шумову гранату. Прем’єр-міністр Себастьєн Лекорню заявив, що травм зазнали також понад 900 поліцейських.

Поліцейський наглядовий орган розслідує щонайменше два десятки заяв про насильство з боку правоохоронців. Франція призупинила використання шумових гранат під час студентських демонстрацій, однак міністр внутрішніх справ Лоран Нюнец заявив, що їх могли застосувати під час суботніх протестів.

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