Під Любліном шукають місце можливого падіння невідомого об’єкта

Польські військові з’ясовують, чи перетнув невідомий об’єкт повітряний простір країни минулої ночі. За попередньою інформацією, він міг упасти на південь від Любліна. Наразі фахівці шукають можливе місце падіння та намагаються встановити, що саме зафіксували польські служби.

Для пошуків на південь від Любліна направили наземну пошуково-рятувальну групу Сил територіальної оборони. До операції також залучили поліцію та Військову жандармерію. «У зв’язку з підозрою щодо порушення повітряного простору Польщі неідентифікованим об’єктом, що могло статися минулої ночі, вжито заходів для перевірки події», — йдеться в повідомленні командування.

Військові перевіряють радіолокаційні дані та інформацію, яку надали місцеві жителі. Це має допомогти встановити, чи справді в повітряному просторі Польщі перебував невідомий об’єкт і де він міг опинитися після цього. Водночас польська сторона не виключає, що зафіксований сигнал міг бути пов’язаний із природними явищами або аномаліями. Тому фахівці мають з’ясувати не лише можливе місце падіння, а й природу об’єкта.

Оперативне командування Збройних сил Польщі продовжує стежити за ситуацією. Додаткову інформацію обіцяють оприлюднити після завершення перевірки та встановлення обставин інциденту. Наразі польські військові не підтвердили, що невідомий об’єкт справді впав поблизу Любліна. Так само поки не встановлено, що це було і звідки він міг прибути. Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в соцмережі X.