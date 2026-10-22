Підозрілий лист надійшов до офісу ексспікерки Пелосі у США — The Guardian

Офіс представниці Каліфорнії та колишньої спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі у США в середу отримав підозрілий лист. Як повідомляє The Guardian, це сталося на тлі серії поштових відправлень до офісів членів Конгресу напередодні проміжних виборів.

Серія листів із білим порошком

Останніми днями конверти з білим порошком отримали офіси понад трьох десятків членів Конгресу з різними політичними поглядами. Один із законодавчих офісів повідомив, що попередня перевірка показала: порошок не становить небезпеки.

Представник Пелосі заявив, що лист відповідає опису відправлень, про які повідомляли інші офіси Конгресу. За його словами, всі працівники офісу Пелосі перебувають у безпеці.

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Розслідування федеральних служб

За повідомленнями, у поштовій системі США могли циркулювати понад 100 листів, які, ймовірно, містять білий порошок. Про підозрілу кореспонденцію також повідомляли виборчі офіси в різних штатах.

Федеральне бюро розслідувань, поліція Капітолію та Поштова інспекційна служба США розслідують серію відправлень. ФБР не підтвердило інформацію про конкретні листи, однак заявило, що разом із Поштовою інспекційною службою перевіряє підозрілу кореспонденцію, надіслану за адресами по всій країні, зокрема до офісів секретарів штатів, пов’язаних із ними виборчих установ та офісів Конгресу.

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