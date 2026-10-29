Підозрюваного у стрілянині під Парижем доправили до суду — France 24

У Франції підозрюваного у стрілянині в передмісті Парижа, внаслідок якої загинула одна людина та ще п’ятеро дістали поранення, вночі проти четверга доправили до суду в Парижі. Там йому можуть офіційно висунути обвинувачення.

Стрілянина у Траппі та Ла-Верр’єрі

Інцидент стався минулого тижня у робітничих містах Трапп і сусідньому Ла-Верр’єрі поблизу Парижа. За даними France 24, 39-річного чоловіка, якого частково ідентифікували як Кевіна Т., затримали в п’ятницю. У його автомобілі, за інформацією видання, були пістолет-кулемет і гранати зі сльозогінним газом.

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Справу розслідує антитерористична прокуратура

Справою займається Національна антитерористична прокуратура Франції. Її керівник Олів’є Крістен мав виступити із заявою у цій справі в четвер об 11:00.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав стрілянину расистським терактом. За його словами, більшість потерпілих мали іммігрантське походження.

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