Підприємець Маск пожартував після поразки республіканців у США — Al Jazeera

Підприємець Ілон Маск пожартував у соцмережі X після поразки Республіканської партії на проміжних виборах у США. Демократи здобули контроль над Сенатом і Палатою представників, а республіканці також зазнали втрат у штатах, які тривалий час вважалися їхніми опорними, зокрема в Техасі та Канзасі.

Як повідомляє Al Jazeera, Маск написав, що його «космічні лазери для втручання у вибори» цього разу не спрацювали. За повідомленнями видання, він витратив на підтримку кандидатів-республіканців $446 млн, ставши найбільшим індивідуальним донором кампаній.

Підтримка кампанії в Техасі

Більшість пожертв Маска надійшла до його політичного комітету America PAC, який підтримує республіканців, а також до суперкомітету Senate Leadership Fund. Останній у вересні використав $158 млн пожертв Маска для підтримки республіканського кандидата в Сенат від Техасу Кена Пакстона.

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Пакстон програв демократу Джеймсу Таларіко. Під час кампанії Пакстон пропонував перетворити Техас на центр американської індустрії штучного інтелекту завдяки швидкому будівництву дата-центрів, тоді як Таларіко виступав за жорсткіше регулювання їхнього розвитку.

Згадка у промові переможця

Після виборів Маск також написав у X, що дата-центри в космосі тепер видаються привабливішими. У переможній промові Таларіко прямо згадав Маска, заявивши, що його кампанія протистояла «голіафам», серед яких був «найбагатший чоловік у світі», та перемогла.

Маск також підтримав республіканську кампанію чинного губернатора Техасу Грега Ебботта, пожертвувавши йому $5 млн. На виборах губернаторкою штату стала демократка Джина Інохоса.

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