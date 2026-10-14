Підрив Північного потоку розглядають у Німеччині як воєнний злочин

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У Гамбурзі розпочався суд над колишнім українським військовим Сергієм Кузнєцовим, якого звинувачують в організації підриву газопроводів Північний потік у вересні 2022 року. Біля будівлі суду зібралися десятки людей на акцію підтримки обвинуваченого.

Адвокат Кузнєцова Нікола Канестріні подав клопотання про закриття провадження. Він стверджує, що газопровід, який до повномасштабного вторгнення забезпечував близько половини імпорту природного газу до Німеччини, був інструментом політичного тиску Росії.

На думку захисту, трубопровід міг бути законною військовою ціллю. Адвокат також поставив під сумнів, чи можна вважати знищення інфраструктури держави-агресора злочином, якщо внаслідок атаки не загинули люди.

Прокуратура наполягає на іншій позиції. Обвинувачення вважає, що йдеться про напад на цивільну інфраструктуру, який призвів до руйнувань і завдав шкоди комунальним службам. Дії, які інкримінують Кузнєцову, кваліфікують як воєнний злочин.

Під час судового засідання біля будівлі суду відбулася акція на підтримку українця. Десятки людей прийшли з плакатами, зокрема з написом «Що таке воєнні злочини?».

Один із учасників акції заявив, що відповідальність за воєнні злочини має нести Росія.

Джерело: Reuters

У Німеччині висунули обвинувачення українцю Сергію Кузнєцову у справі Північних потоків.

Німеччина оновила європейський ордер на арешт Володимира Журавльова, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів «Північний потік». До ордера додали кваліфікацію «воєнний злочин».

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