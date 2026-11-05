Підтримка партії прем’єра Орпо у Фінляндії впала до 15,4% — YLE News

У Фінляндії підтримка Національної коаліційної партії прем’єр-міністра Петтері Орпо знизилася до 15,4%. Це найгірший результат партії за понад 30 років опитувань Yle, повідомляє YLE News. Згідно з дослідженням, Національна коаліційна партія посідає третє місце за популярністю напередодні парламентських виборів, до яких залишилося менш як шість місяців.

Виборці переходять до союзників і опозиції

Директор з досліджень компанії Taloustutkimus Туомо Тур’я зазначив, що партія Орпо втрачає прихильників як на користь свого партнера по урядовій коаліції — партії «Фіни», так і на користь опозиційних соціал-демократів. Лише 60% опитаних, які голосували за Національну коаліційну партію на попередніх виборах, заявили, що підтримали б її знову наступного квітня.

За словами Тур’ї, раніше спад підтримки партії пов’язували передусім зі зниженням підтримки серед жінок-виборців. Водночас у новому опитуванні підтримка серед жінок дещо зросла, тоді як чоловіки стали менш схильними голосувати за Національну коаліційну партію.

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Партія «Фіни» обійшла інших учасників уряду

Партія «Фіни», яку очолює Ріікка Пурра, набрала 16,7% підтримки та стала найпопулярнішою політичною силою в уряді. Від червня її рейтинг зріс на три відсоткові пункти. Тур’я пов’язав це з оприлюдненими партією конкретними пропозиціями щодо фіскальних заходів на близько 9 млрд євро в наступний урядовий термін, зокрема у сферах імміграції, соціального забезпечення та допомоги на розвиток.

Найбільшу підтримку серед усіх партій зберігає Соціал-демократична партія, яка випереджає «Фінів» на шість відсоткових пунктів. Водночас Лівий союз досяг рекордних 12,6% і посів четверте місце, випередивши Центристську партію. Опитування Taloustutkimus проводилося з 12 жовтня до 3 листопада серед 2170 людей; партійні вподобання назвали 1621 респондент. Максимальна похибка становила 2 відсоткові пункти.

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