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У Кремлі поки не мають конкретної інформації щодо можливого приїзду представників європейських держав до Москви. Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва дипломатичними каналами запросила європейців для обговорення майбутньої системи безпеки в Європі.

«Ні, поки що нічого конкретного вам сказати не можу. Єдине, що позавчора ми почули заяву з Брюсселя, що, мовляв, європейці вирішили не вести жодних двосторонніх контактів», – сказав представник Кремля.

Раніше Володимир Путін повідомив, що Росія дипломатичними каналами запропонувала представникам європейських держав приїхати до Москви, щоб обговорити їхню позицію щодо майбутньої архітектури безпеки в Європі.

У відповідь Європейський Союз заявив про готовність долучитися до наступного раунду переговорів щодо завершення війни Росії проти України, однак наголосив, що не розглядає двосторонні консультації з Москвою як прийнятний формат участі.

«Ми готові перейти до багатостороннього формату обговорень. Конкретні місця проведення зустрічей ще не обговорювалися. Ми абсолютно готові долучитися до переговорів на багатосторонньому рівні», – заявила речниця Європейської комісії Паула Пінью.

Про це заявив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляють російські ЗМІ.

Москва не розуміє, який додатковий внесок європейські країни можуть зробити в переговорах щодо завершення війни в Україні, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не збирається висувати вимоги до складу європейської переговорної групи щодо врегулювання війни. За його словами, Росії було б доцільно обговорити з представниками Європи їхню позицію та з’ясувати, наскільки вона може сприяти мирному процесу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією. За його словами, американська сторона вже обговорила цю пропозицію з Москвою та отримала згоду всіх учасників.

Зеленський підбив підсумки першого дня тристоронніх переговорів у Абу-Дабі.

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