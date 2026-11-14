Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не збирається висувати вимоги до складу європейської переговорної групи щодо врегулювання війни. За його словами, Росії було б доцільно обговорити з представниками Європи їхню позицію та з’ясувати, наскільки вона може сприяти мирному процесу.

«Ми не можемо і не хочемо висувати умови щодо їхньої переговорної групи. Таке формулювання питання є абсолютно неправильним», – сказав речник Кремля.

Пєсков також зазначив, що Росії «було б краще поспілкуватися з європейцями та зрозуміти, наскільки їхня позиція потенційно може сприяти мирному процесу».

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Європа долучиться до наступного раунду тристоронніх переговорів зі США, Україною та Росією. За його словами, американська сторона вже обговорила цю пропозицію з Москвою та отримала згоду всіх учасників.

Зеленський підбив підсумки першого дня тристоронніх переговорів у Абу-Дабі.

Відео: Після переговорів із Путіним Віткофф і Кушнер зустрілися із Зеленським.