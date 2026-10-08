Пєсков заявив, що Трамп не привітав Путіна з днем народження

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Президент США Дональд Трамп не привітав російського диктатора Володимира Путіна з днем народження. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, глава Кремля не отримував жодних привітань від американського лідера.

«Путін не отримував телеграми від Трампа у день народження», – заявив представник російського диктатора.

Водночас Дмитро Пєсков зазначив, що телефонна розмова Володимира Путіна та Дональда Трампа все ще може відбутися найближчим часом.

За його словами, наразі немає затримок у погодженні переговорів між главою Кремля та очільником Білого дому.

«Затримок у погодженні розмови Путіна та Трампа немає», – сказав Пєсков.

Водночас речник Кремля уточнив, що конкретну дату та час телефонної розмови Путіна і Трампа досі не погодили.

Напередодні Дональд Трамп заявив журналістам, що планує зателефонувати Володимиру Путіну 7 жовтня – у день народження російського диктатора.

«У мене сьогодні запланований дзвінок. Сьогодні день народження Путіна. Упевнений, ви будете його святкувати», – заявив президент США.

Однак, за словами Дмитра Пєскова, 7 жовтня Дональд Трамп не проводив телефонної розмови з Володимиром Путіним.

Таким чином, привітання Путіна з боку Трампа не відбулося, а дата можливої телефонної розмови між президентом США та главою Кремля наразі залишається неузгодженою.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Лідер КНДР Кім Чен Ин привітав президента Росії Володимира Путіна з 74-річчям та побажав йому «перемоги і слави».

У середу, 7 жовтня, російський диктатор Володимир Путін відзначає 74-й день народження. Його вже привітали низка іноземних лідерів, серед яких самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, лідер КНДР Кім Чен Ин та голова КНР Сі Цзіньпін.

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