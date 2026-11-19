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Британський актор Роберт Паттінсон став предметом дискусій серед кіноманів після обрання на роль агента 007 у наступному фільмі «Бондіани». Чимало глядачів вважають його невдалим кандидатом на цю роль. Однак колишній виконавець ролі Джеймса Бонда Пірс Броснан не поділяє такої думки.

"Дорогий Роберте, ласкаво просимо до світу Бонда. Ти будеш приголомшливим", - запевнив Пірс.

"У мене лишилися теплі спогади про те, як ми разом знімалися в фільмі "Пам'ятай мене". Радісно спостерігати, як ти створюєш вражаючу роботу та стаєш сильнішим і сильнішим. Насолоджуйся пригодою. З великою любов'ю, Пірс", - написав актор.

У Instagram 73-річна зірка особисто привітав Роба.

Нагадаємо, що Роберт Паттінсон у ролі Джеймса Бонда викликав хвилю жартів у Threads

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