ПіС подала вотум недовіри міністру Кервінському в Польщі — RMF24

У Польщі партія «Право і справедливість» подала до маршалка Сейму клопотання про вотум недовіри міністру внутрішніх справ і адміністрації Марціну Кервінському. Про це повідомив голова парламентського клубу ПіС Маріуш Блащак, пише RMF24.

Зібрали необхідні підписи

Блащак заявив, що клопотання вже подано. Він також розкритикував Кервінського, назвавши його одним із найгірших міністрів нинішнього уряду.

За словами Блащака, ПіС зібрала необхідну кількість підписів і підготувала нові документи після того, як представники Rozwój Plus подали неповний документ. Депутат Rozwój Plus Кшиштоф Щуцкі пояснював це людською помилкою: за його словами, працівник клубу помилково не додав один аркуш. Блащак додав, що під клопотанням також поставили підписи кілька політиків зі стоварищення Матеуша Моравецького.

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Реакція МВС

Речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Ґалецька, коментуючи ініціативу для PAP, заявила, що в умовах загроз, пов’язаних, зокрема, з гібридною війною, опозиція також має думати про забезпечення стабільності в країні. На її думку, такі дії в цей період є безвідповідальними.

Згідно з конституцією Польщі, Сейм може висловити міністру вотум недовіри більшістю голосів від законодавчо встановленої кількості депутатів. Клопотання про відкликання міністра можуть подати щонайменше 69 депутатів.

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