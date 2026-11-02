PiS подала заяву до прокуратури щодо трьох суддів у Польщі — Interia

У Польщі партія «Право і справедливість» (PiS) подала до прокуратури заяву щодо трьох суддів — Анни Корвін-Пйотровської, Мацея Берека та Кристіана Маркевича. У зверненні йдеться про Конституційний трибунал Польщі.

Посилання на статтю Кримінального кодексу

Як повідомляє Interia, PiS посилається на статтю 128 Кримінального кодексу Польщі. Партія пов’язує її з посяганням на конституційний орган держави — у цьому випадку на Конституційний трибунал.

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Йдеться про заяву політичної сили щодо дій, які PiS називає операцією проти Конституційного трибуналу. У наданому описі Interia не уточнюється зміст цієї операції.

Вимоги партії

Представник PiS Маріуш Блащак заявив, що партія вимагає провести розслідування, забезпечити докази та встановити всіх осіб, які, за твердженням PiS, готували, координували й здійснювали цю операцію. Ці вимоги є позицією партії, викладеною у її зверненні до прокуратури.

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