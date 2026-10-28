Після аварії біля Толедо доля італійця невідома — ANSA English

Після аварії на високошвидкісній залізниці поблизу Толедо в Іспанії залишається невідомою доля громадянина Італії. У катастрофі, що сталася в середу, загинули десятки людей, повідомляє ANSA English з посиланням на джерела.

П’ятеро італійців були в поїзді

Раніше того ж дня Міністерство закордонних справ Італії заявило, що на борту поїзда Iryo, який потрапив в аварію, перебували п’ятеро громадян країни. За даними відомства, четверо з них почуваються добре.

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Італійська сторона продовжувала перевіряти інформацію щодо п’ятого пасажира. Згодом джерела повідомили, що доля цього громадянина Італії після аварії поблизу Толедо залишається невідомою.

Консул поїхав до місця катастрофи

Італійський консул у Мадриді вирушив до місця залізничної катастрофи. Міністерство закордонних справ Італії також створило кризовий підрозділ для реагування на ситуацію.

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