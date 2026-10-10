Після ймовірного удару в Ер-Ріяді повідомили про десятки поранених — Euronews

У міжнародному аеропорту Ер-Ріяда в Саудівській Аравії 10 жовтня повідомили про евакуацію пасажирів і десятки поранених після ймовірного ракетного удару, який пов’язують із єменськими хуситами. Про це з посиланням на дипломатичне джерело повідомляє Euronews.

Десятки постраждалих

Співрозмовник видання в лікарні саудівської столиці заявив, що постраждали десятки людей, більшість із яких є громадянами Саудівської Аравії. За його словами, щонайменше п’ятьох поранених лікували у відділенні інтенсивної терапії.

Саудівська влада офіційно не підтвердила ані нового удару, ані евакуації летовища. Водночас кілька очевидців розповіли, що людей виводили з аеропорту, а посадовці закликали пасажирів перевіряти статус рейсів.

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Один зі свідків повідомив, що почув вибух, очікуючи посадки на літак. Інший заявив, що бачив удар у зоні внутрішнього термінала та поранених.

Скасовані рейси та попередження посольств

Посольства Канади, Німеччини та Іспанії в Саудівській Аравії порадили своїм громадянам уникати аеропорту після повідомлень про інцидент. Kuwait Airways скасувала рейси KU775 з Кувейту до Ер-Ріяда та KU776 у зворотному напрямку, пояснивши це закриттям аеропорту через безпекову ситуацію.

Це сталося через два дні після атаки на міжнародний аеропорт Ер-Ріяда, відповідальність за яку взяли на себе хусити. Тоді, за даними Euronews, загинули троє громадян Саудівської Аравії.

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