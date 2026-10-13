Після невдалої страти Пайк у Теннессі швидку направили через пів години — RMF24

У в’язниці Riverbend Maximum Security Institution у Нешвіллі, штат Теннессі, після невдалої страти засудженої до смертної кари Крісті Пайк бригаду швидкої допомоги направили приблизно через пів години після першого звернення на номер 911. Про це з посиланням на оприлюднені записи й розшифровки дзвінків повідомляє RMF24.

Дзвінок після введення препарату

Увечері 30 вересня Пайк ввели 10 грамів пентобарбіталу — препарату, який застосовують для виконання смертних вироків. О 20:40 за місцевим часом працівник в’язниці повідомив диспетчерському центру Metro Nashville, що ув’язнена не померла й потребує машини швидкої допомоги. За його словами, процедура на той момент тривала вже близько години.

Диспетчер намагався отримати код для підтвердження автентичності виклику, однак співрозмовник не зміг його надати. Близько 21:00 працівниця центру зв’язалася з Центральним управлінням Департаменту виконання покарань штату Теннессі, щоб перевірити повідомлення. Там заявили, що з їхньої установи ніхто не телефонував.

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Проблеми з допуском медиків

О 21:08 до диспетчерської зателефонувала адвокатка Пайк Келлі Ґлісон. Вона сказала, що її клієнтка жива, дихає та потребує невідкладної допомоги. За словами адвокатки, Пайк була непритомною і важко дихала.

Ще однією перешкодою став порядок доступу на територію в’язниці: медики не могли увійти без присутності співробітника поліції штату. О 21:11 працівник екстреної служби звернувся до диспетчерської Tennessee Highway Patrol із проханням направити патруль до закладу.

Пайк зрештою доправили до лікарні та підключили до апарата штучної вентиляції легень. Її адвокати заявили, що вона прийшла до тями майже через тиждень, після чого її повернули до в’язниці. Після інциденту губернатор Теннессі Білл Лі тимчасово призупинив усі заплановані в штаті страти, а комісар Департаменту виконання покарань Френк Страда подав у відставку. Незалежний аудит процедур проведе колишній федеральний прокурор Ед Стентон.

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