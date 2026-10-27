Після перемоги Student List у Белграді демонтували табір Чациленд — The Guardian

У Белграді, Сербія, сотні волонтерів разом із комунальними працівниками прибирали Піонерський парк навпроти будівлі Народної скупщини після перемоги руху Student List на парламентських виборах. Вони демонтували намети та очищали дитячий майданчик, який був частиною провладного табору Чациленд.

Як повідомляє The Guardian, протягом попередніх 18 місяців територію парку займав табір із білими наметами. Видання пише, що там жили засуджені злочинці, а журналісти й інші люди, які наближалися до табору, зазнавали нападів. За даними газети, поліція не втручалася, щоб зупинити насильство.

Визнання поразки

Увечері виборів біля парку зібралися численні чоловіки в чорному одязі та масках. Невдовзі після закриття виборчих дільниць Александар Вучич заявив прихильникам у штаб-квартирі Сербської прогресивної партії, що його політична сила зазнала переконливої поразки від Student List. Він також сказав, що не хоче заворушень або подібних подій на вулицях.

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Після цього поліція спеціального призначення відійшла, а бар’єри навколо Піонерського парку прибрали. Прихильники Student List увійшли до Чациленду та підпалили частину наметів, а наступного дня розпочали прибирання території.

Прибирання і програма руху

Волонтери розбирали пошкоджені намети, прибирали сміття з газонів, мили й дезінфікували гойдалки, гірки та інші конструкції на дитячому майданчику. Учасник прибирання Радомир Далич сказав, що радий звільненню парку від людей, яких він назвав «злочинцями з насильницькими намірами щодо нас».

Student List не має формальної ієрархії чи лідера, а кандидатів обирали на студентських зборах. Рух оприлюднив план із 11 пунктів, що передбачає боротьбу з корупцією, судову реформу, свободу медіа, доступне житло та поліпшення доступу до медичної допомоги. Водночас Student List не назвав кандидата на посаду прем’єр-міністра. Колишній посол ЄС і Великої Британії в Сербії Майкл Девенпорт зазначив, що позиції руху щодо вступу Сербії до ЄС, Косова та інших регіональних питань залишаються неясними.

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