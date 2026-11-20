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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи інцидент із порушенням повітряного простору країни, попередив, що на Польщу чекають «місяці великих випробувань». Глава польського уряду зробив таку заяву на тлі інциденту з ракетами та дроном.

Як зазначив Туск, "ми спостерігаємо черговий етап ескалації з боку Росії".

"Три об’єкти, російські об’єкти, порушили повітряний простір Польщі", – сказав він.

За словами Туска, один з вказаних об’єктів вибухнув.

"Жодних руйнувань немає, жертв немає, але це чітко показує – зокрема з огляду на масштаби нападу Росії на Україну минулої ночі та сьогодні вранці – що ці місяці, як я вже казав, неодмінно стануть для нас місяцями серйозних випробувань", – попередив прем’єр.

Туск запевнив, що "з раннього ранку" перебуває в постійному контакті зі збройними силами, спецслужбами, а також із міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем і головою МВС Марчином Кервінським.

Туск зазначив, що також провів бесіду з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, а також "обмінявся думками з групою європейських лідерів".

"Я не хочу залишати місця для інтерпретацій. Ми точно знаємо, що те, що впало на польську землю, прилетіло з Росії. Під час подібних інцидентів іноді виникають спекуляції: а чи справді це російське, а може, українське? Ми точно знаємо, що маємо справу з російськими об’єктами", – підкресли глава уряду Польщі.

Як він додав, ситуація "не виглядає випадковою".

"Я обережний у формулюваннях. Ви знаєте, це серйозне питання, але, схоже, ми все ж маємо справу з навмисною провокацією. Не випадково ці об’єкти впали поруч із місцем, де проходять навчання "коаліції охочих", – додав Туск.

Він запевнив, що постійно підтримуватиме зв’язок із генеральним секретарем НАТО з цього питання.

Туск оголосив, що "генеральний секретар НАТО прибуде завтра (у суботу. – Ред.) до Варшави".

Заяву очільника польського уряду наводить Polsat News.

Нагадаємо, що Дональд Туск скликав екстрену нараду через порушення повітряного простору Польщі.

Польща перевірить порушення повітряного простору під час атаки РФ на Україну, — Туск.

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