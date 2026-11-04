Після повені у Вірджинії витекло понад 1500 галонів хімікатів — Defense News

На армійському заводі боєприпасів Radford Army Ammunition Plant у Редфорді, штат Вірджинія, США, після повені, спричиненої ураганом «Гелен» восени 2024 року, до довкілля витекло понад 1 500 галонів речовин. Потоки води з річки Нью-Рівер пошкодили складські приміщення та знесли понад десяток контейнерів із хімікатами. Через два роки після повені три контейнери так і не знайшли, повідомляє Defense News з посиланням на Департамент якості довкілля Вірджинії.

Контейнери з хімікатами

У контейнерах був, зокрема, дибутилфталат — компонент ракетного палива, який пов’язують із ризиками для репродуктивного здоров’я та онкологічними захворюваннями. Повінь також змила сотні галонів дизельного пального і понад 100 тисяч фунтів стічних вод, забруднених сульфатом кальцію. Військові поінформували мешканців про інцидент лише через кілька тижнів після повені.

Посадовці згодом заявили, що припускали: контейнери осядуть на дні річки, а можливі витоки розбавить вода. Щонайменше один контейнер винесло на прилеглу ділянку, де його частково спорожнили. За даними регуляторів Вірджинії, у 2024 році завод також фіксували за надмірні скиди забруднювальних речовин у Нью-Рівер; подібну санкцію застосовували у 2023 році. У 2022 році регулятори штату назвали підприємство найбільшим джерелом токсичних викидів у Вірджинії.

Виробництво та порушення

Radford Army Ammunition Plant є єдиним у США виробником окремих видів метальних речовин, що використовуються для артилерії та ракет. Пентагон прагне поповнити запаси боєприпасів і наростити випуск озброєнь, спираючись, зокрема, на мережу старих армійських заводів.

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Записи Агентства з охорони довкілля США свідчать, що всі армійські підприємства, залучені до виробництва, випробувань або зберігання компонентів озброєнь, протягом останніх п’яти років були зафіксовані EPA або регуляторами штатів за недотримання екологічних вимог. Чотири з них EPA позначило як об’єкти зі значним недотриманням вимог, тобто серйозними або хронічними порушеннями екологічного законодавства.

Представниця Командування забезпечення Армії США Джастін Бараті заявила, що армія не жертвуватиме безпекою працівників і сусідніх громад заради виробничих показників. Вона також повідомила про програму модернізації таких підприємств вартістю 18 млрд доларів, яку планують завершити до 2038 року.

На об’єкті Crane Army Ammunition Activity в Індіані у липні 2022 року зайнялися майже 115 тисяч фунтів червоного фосфору, що містився в мінометних боєприпасах, які зберігали просто неба в дерев’яних ящиках під тентом. Пожежа тривала 15 годин. Перевірка частково або повністю підтвердила п’ять із восьми зауважень колишнього керівника служби безпеки Ріка Ворда щодо порушень на підприємстві, водночас Армія США заперечила, що переслідувала його за скарги.

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