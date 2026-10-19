Після пожежі на базі Канади 39 госпіталізовані, 19 — у критичному стані — The Hindu

Після пожежі на базі Канадських збройних сил CFB Wainwright в Альберті, Канаді, до лікарень доправили 39 людей. Щонайменше 19 з них перебували у критичному стані. Ці дані 18 жовтня оприлюднила прем’єрка Альберти Даніель Сміт, повідомляє The Hindu.

Постраждалих перевезли до чотирьох лікарень

За словами Сміт, пацієнтів із CFB Wainwright перевели до чотирьох лікарень, розташованих в Альберті. Деякі постраждалі зазнали тяжких опіків. Голова уряду провінції сказала, що інтенсивне лікування таких пацієнтів може тривати тижні або місяці. Вона повідомила ці дані у неділю, 18 жовтня.

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Підтверджена загибель військових

Раніше прем’єр-міністр Канади Марк Карні підтвердив, що внаслідок пожежі загинули четверо військовослужбовців. За даними The Hindu, пожежа на CFB Wainwright сталася 17 жовтня. Інцидент стався на військовій базі в Альберті. У повідомленні The Hindu цю пожежу названо смертельною.

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