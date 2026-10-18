Після протестів проти дорожнечі в Італії затримали 28 людей — Anadolu Agency

В Італії після сутичок під час суботніх протестів проти зростання вартості життя затримали 28 людей, серед яких 12 неповнолітніх. За загальними даними поліції, травм зазнав 141 правоохоронець, а напруга в центрі Мілана зберігалася і в неділю. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Sky TG24.

Сутички в Мілані та інших містах

Поліція встановила особи 197 людей і доставила їх до відділків, а інформацію щодо 43 осіб передали судовим органам. Демонстрації, організовані рухом Italia in Piazza, були спрямовані проти зростання вартості життя, цін на пальне та податкового навантаження.

За поліцейськими підрахунками, у Мілані в акціях взяли участь близько 5 тисяч людей, у Турині — 3 тисячі, у Болоньї — 2 тисячі, у Брешії — 600, а в Бергамо — 800. У Мілані окремі групи кидали в правоохоронців каміння, пляшки, петарди та бар'єри. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ і водомети.

У центрі Мілана пошкодили та пограбували крамниці, а також знищили автомобіль карабінерів. У місті затримали 17 людей. Торгова асоціація Confcommercio, за даними мовника, оцінила збитки для магазинів і бізнесу більш ніж у 500 тисяч євро.

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У Турині поліція затримала дорослого за опір правоохоронцю та трьох неповнолітніх, яких підозрюють у перевезенні коктейлів Молотова. Група людей також зайшла до книгарні Feltrinelli на станції Porta Nuova та скинула книжки на підлогу.

У Болоньї після сутичок біля залізничного вокзалу затримали п'ятьох неповнолітніх. За даними джерела, демонстранти кидали пляшки, каміння та бар'єри, а поліція застосувала сльозогінний газ і водомети, щоб їх розігнати.

Реакція влади

Прем'єр-міністерка Джорджа Мелоні висловила солідарність із правоохоронцями та закликала опозиційні партії однозначно засудити насильство. Водночас вона зазначила, що тисячі людей протестували мирно.

Віцепрем'єр Маттео Сальвіні повідомив, що його партія «Ліга» повторно внесе до парламенту пропозицію зобов'язати організаторів демонстрацій, визнаних ризикованими, надавати фінансові гарантії для покриття можливих збитків. Мер Мілана Джузеппе Сала заявив, що претензії протестувальників можна зрозуміти, однак насильство проти правоохоронців і масштабні пошкодження міста є неприйнятними. Мер Болоньї Маттео Лепоре також засудив заворушення та закликав молодь дистанціюватися від тих, хто використовує демонстрації як привід для насильства.

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