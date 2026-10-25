Після протесту в Парижі затримали 142 людей, 53 людини зазнали поранень — RMF24

Після суботньої демонстрації в Парижі правоохоронці затримали 142 людини, з яких 126 перебувають під вартою. Ще 53 особи зазнали поранень, повідомила речниця префектури поліції французької столиці Елен Денешер, передає RMF24.

Чисельність протестів

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, у демонстраціях по всій країні взяли участь близько 410 тисяч людей. У Парижі кількість учасників становила приблизно 110 тисяч, тоді як організатори заявили про 250 тисяч демонстрантів.

Протест у столиці відбувся під гаслами проти зростання вартості життя. Денешер сказала, що чисельність учасників була подібною до попередньої акції, однак умови безпеки відрізнялися. За її словами, мобілізовані сили безпеки дали змогу максимально захистити торговельні точки.

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Сутички наприкінці протестних ходів

Речниця префектури визнала, що в одному магазині сталися крадіжки, а інший зазнав пошкоджень. Наприкінці демонстрації фіксували кидання каміння, а також застосування газу й водометів. Загалом, за оцінкою Денешер, акція пройшла добре.

Сутички з поліцією наприкінці протестних ходів також відбулися в Марселі, Ліоні та Ніцці. Мер Парижа Еммануель Грегуар заявив у соцмережі X, що, попри інциденти, демонстрація у столиці відбулася у значно спокійніших умовах. Ініціатори попередніх акцій підтвердили проведення наступних демонстрацій 31 жовтня, зокрема біля парламенту та мерій.

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