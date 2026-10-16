Після санкцій США шлях з Тегерана до Дубая займає до 18 годин — Al Jazeera

Після нового раунду санкцій США міжнародне авіасполучення з Іраном суттєво обмежилося: подорож із Тегерана до Дубая, яка наприкінці вересня прямим рейсом тривала менш ніж три години, тепер може займати до 18 годин. Вартість квитка на цьому напрямку зросла зі 100–200 доларів до понад 1000 доларів.

Як повідомляє Al Jazeera, обмеження посилилися після дедлайну 23 вересня для іноземних компаній, які обслуговують іранських авіаперевізників. США запровадили санкції щодо 27 авіакомпаній, що працюють в Ірані, та пригрозили вторинними санкціями аеропортам, постачальникам пального, компаніям наземного обслуговування й іншим іноземним контрагентам.

Скасування та обхідні маршрути

24 вересня літак, що прямував із Тегерана до Душанбе, був змушений повернутися до іранської столиці після того, як йому відмовили у дозволі на вхід у повітряний простір Туркменістану. Обслуговування іранських рейсів також призупинили Об’єднані Арабські Емірати, Азербайджан і Грузія.

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Рейси між Іраном та Маскатом і Багдадом зупинили, а частину рейсів до Туреччини скасували. Наприкінці вересня короткочасно порушилося й сполучення з іракським Наджафом — популярним місцем шиїтського паломництва. Водночас маршрути до Москви, Наджафа, Стамбула, Єревана та китайського Гуанчжоу продовжували працювати більш ніж через три тижні після набуття санкціями чинності.

Вплив на пасажирів і продаж квитків

За словами засновника туристичної платформи Alibaba Travel Group Маджіда Хоссейні-Неджада, близько 20% рейсів з Ірану до міжнародних напрямків було призупинено. Це позначилося на доходах сервісів бронювання авіаквитків та самих авіакомпаній.

Іранець Амір, який регулярно літає між Іраном і Оманом у справах, розповів, що після скасувань кожна поїздка між Маскатом і Тегераном стала тривалішою та дорожчою у кілька разів. Міністерство закордонних справ Ірану 11 жовтня заявило, що його департамент економічних справ продовжує роботу над полегшенням авіасполучення з іншими країнами.

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