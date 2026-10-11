Після удару хуситів по аеропорту Ер-Ріяда повідомили про 12 загиблих — Jerusalem Post

У Саудівській Аравії після атаки на міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді, яку, за даними видання, здійснили хусити, повідомили щонайменше про 12 загиблих і понад 300 поранених. Атаку засудили представники низки держав та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє Jerusalem Post.

Міжнародна реакція

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шариф назвав дії хуситів грубим порушенням міжнародного права та заявив, що напади на цивільних і критичну інфраструктуру є неприйнятними. Він висловив солідарність із Саудівською Аравією та підтвердив підтримку її суверенітету, територіальної цілісності й безпеки.

Міністерство закордонних справ Туреччини також засудило удари по цивільних і цивільній інфраструктурі, закликавши негайно припинити їх та вирішувати конфлікти шляхом діалогу і дипломатії. Катарське МЗС назвало атаку серйозним порушенням суверенітету Саудівської Аравії та загрозою регіональній безпеці, безпеці цивільних, цивільній інфраструктурі й повітряному руху.

Напад окремо засудили король Йорданії Абдалла II, прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім і прем’єр-міністр Канади Марк Карні.

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Заяви США та ООН

Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що Вашингтон розгляне можливість долучитися до саудівських ударів по хуситах. За його словами, США лише нещодавно дізналися про атаку й можуть швидко ухвалити рішення.

Державний секретар США Марко Рубіо засудив напад, заявивши, що він демонструє зневагу до життя мирних людей. Гутерреш повідомив, що глибоко шокований смертельною атакою, яка, за наявними в нього повідомленнями, забрала життя 12 людей і поранила сотні цивільних. Він наголосив, що напади на цивільних і цивільну інфраструктуру порушують міжнародне право та мають бути негайно припинені.

Позиція єменської ради

Голова Президентської ради Ємену Рашад аль-Алімі, якого підтримує Саудівська Аравія, назвав напад злочинним і заявив, що безпека Саудівської Аравії та Ємену взаємопов’язана. Він також підтвердив намір продовжувати операцію «Світанок Ємену», спрямовану, за його словами, на припинення загрози, яку він назвав терористичною, та відновлення державних інституцій.

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