Після виборів у Конгресі планують схвалити низку антитрампівських законів – The Hill

Демократична партія США розпочала підготовку законодавчих ініціатив, спрямованих на обмеження повноважень президента Дональда Трампа. Опозиція розраховує здобути контроль над Палатою представників на майбутніх проміжних виборах і використати більшість для посилення контролю Конгресу над Білим домом. Головною метою ініціатив є запровадження законодавчих механізмів стримування президентської влади та запобігання можливим зловживанням.

Серед ключових реформ розглядається перегляд процедури президентського помилування, що стало актуальним після помилування сотень осіб, причетних до штурму Капітолія. Також пропонується обмежити повноваження щодо масових звільнень федеральних службовців та реорганізації відомств, які проводилися в межах політики скорочення держапарату. Крім того, демократи прагнуть посилити бюджетний контроль, щоб унеможливити затримку або перенаправлення затверджених Конгресом коштів.

Окрему увагу опозиція приділяє протидії конфлікту інтересів та використанню посади для отримання особистої фінансової вигоди. Попри те, що Трамп зможе накладати вето на ухвалені закони, демократи розглядають ці ініціативи як спосіб посилити політичний тиск на адміністрацію та публічно зафіксувати свою позицію щодо антикорупційних механізмів.

Джерело: The Hill.

Демократи у США готуються в разі здобуття контролю над Конгресом після виборів 3 листопада ініціювати розслідування щодо фінансів родини президента Дональда Трампа, діяльності Пентагону та імміграційної політики.

У США рейтинг схвалення президента Дональда Трампа на початку жовтня знизився до 30%, свідчить опитування Pew Research Center. Це найнижчий показник другого президентського терміну Трампа та один із найнижчих рівнів підтримки глави Білого дому напередодні проміжних виборів за останні десятиліття.

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