Після вибуху в Москві журналіст Сергій Заворотний впав у кому

Сергій Заворотний, який постраждав унаслідок вибуху саморобного пристрою в Москві, перебуває у критичному стані. За повідомленнями російських Telegram-каналів, чоловік впав у кому, його підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Він зазнав тяжких травм, зокрема втратив ліву руку.

Після вибуху Заворотного доправили до лікарні, де він перебуває в реанімації. Медики оцінюють його стан як критичний. Чоловіка підключили до апарату штучної вентиляції легенів, також йому проводять операцію. Інший російський Telegram-канал — Mash — повідомляє, що внаслідок вибуху Заворотному ампутували ліву руку. Крім того, у нього діагностували забій головного мозку, переломи ребер і правої ноги.

Стан постраждалого також ускладнює онкологічне захворювання. За даними Mash, у 2009 році Заворотному зробили операцію через рак нирки третьої стадії. У 2021 році хвороба повернулася: метастази поширилися на кістки таза.

Що розповідають сусіди Заворотного

Російські медіа також поспілкувалися з мешканцями будинку в московському районі Чертаново, де жив Заворотний. За їхніми словами, чоловік нечасто з’являвся вдома, особливо навесні та влітку. Сусіди описують його як ввічливу людину, яка завжди віталася під час зустрічей. Також вони розповіли, що Заворотний зазвичай залишав автомобіль на платній стоянці. За їхніми словами, місце паркування він змінював, а щомісячна оплата становила близько 10 тисяч рублів.

Після вибуху біля будинку працюють правоохоронці. Територію перевіряють, а доступ до під’їзду обмежили: потрапити всередину можуть лише мешканці та кур’єри. Також поліцейські вилучають записи з камер відеоспостереження, які можуть допомогти встановити обставини події.

Розслідування вибуху

За інформацією російських медіа, після вибуху порушили кримінальну справу за статтею про замах на вбивство. Правоохоронці мають з’ясувати, хто встановив вибуховий пристрій, як його привели в дію та хто може бути причетним до нападу.

Наразі офіційних подробиць про можливих підозрюваних і мотиви вибуху в наданих повідомленнях немає. Інформація про стан Заворотного також надходить переважно від російських Telegram-каналів SHOT і Mash. Про це повідомляє Telegram-каналу SHOT.

У п’ятницю, 13 листопада, у столиці Росії стався вибух автомобіля. За попередніми даними телеграм-каналів, інцидент стався на вулиці Кіровоградській, коли машина перебувала в русі.

12 листопада у Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль, у якому перебував полковник російських Повітряно-космічних сил. За версією російської сторони, вибухівку для підриву передали незвичним способом — за допомогою повітряної кулі. Тим часом російські медіа намагаються з'ясувати особу загиблого та називають кілька можливих версій.

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