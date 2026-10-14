У Стамбулі поліція вранці увійшла до штаб-квартири критичного до турецької влади телеканалу Halk TV. Після цього канал припинив мовлення в ефірі та на YouTube, а працівники й журналісти не могли потрапити до будівлі, повідомляє Interia.

За даними видання, правоохоронці могли затримати 11 осіб, пов'язаних із власником телеканалу. BBC також повідомляє, що влада в Анкарі призначила нового адміністратора для управління Halk TV.

Припинення трансляції

Поліцейська операція призвела до зупинення трансляції як на телебаченні, так і на платформі YouTube. Агентство AFP називає Halk TV найпопулярнішим новинним телеканалом Туреччини.

У матеріалі зазначається, що канал критично висвітлював діяльність правлячої в Туреччині Партії справедливості та розвитку.

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Заяви прокуратури й реакція опозиції

Прокуратура заявила, що власника Halk TV Джафера Махіроглу підозрюють у хабарництві, махінаціях під час тендерів і відмиванні коштів. За її даними, ордери на арешт видали загалом щодо 17 осіб.

Махіроглу перебуває за кордоном, тому його не затримали. Він заявив у відеозверненні, що право суспільства на інформацію обмежують з політичних причин. Також повідомлялося про затримання семи членів його родини.

Озгюр Озель, якого джерело називає головою Нової партії, розкритикував операцію та призначення адміністратора, заявивши, що такі дії властиві диктаторам.

За даними «Репортерів без кордонів», Туреччина посідає 163-тє місце зі 180 країн в Індексі свободи преси. Interia також наводить оцінку, за якою 90% турецьких медіа перебувають під контролем влади.

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