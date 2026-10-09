Після закрития російської мережі A7 Киргизстан закриває золотий стейблкоїн USDKG і ліквідує дві державні компанії

0:00 / 0:00

Киргизстан припиняє роботу стейблкоїна USDKG, забезпеченого золотом, та ліквідує дві пов’язані з проєктом державні компанії. Відповідне розпорядження уряд підписав 20 серпня, однак інформація про рішення з’явилася лише зараз.

Стейблкоїн USDKG запустили в листопаді 2025 року. Тепер власникам токенів пропонують обміняти їх на звичайні гроші або криптовалюту USDT. Про це йдеться на офіційному сайті проєкту.

Рішення про припинення роботи USDKG ухвалене на тлі ліквідації в Киргизстані інфраструктури російської мережі A7, яку пов’язують з обходом міжнародних санкцій. Водночас у наданому повідомленні не уточнюється, яким саме чином ці події пов’язані між собою.

Нагадаємо, ЄС продовжив санкції проти росіян за гібридні атаки до жовтня 2027 року.

Нагадаємо, що ЄС зняв санкції з російського мільярдера Михайла Гуцерієва.

Сибіга анонсував нові санкції проти російських олігархів Фрідмана та Усманова.

Раніше, Сибіга розкритикував зняття санкцій з Усманова та Фрідмана.

Читай нас у