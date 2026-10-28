Після залізничної аварії в Іспанії зникли безвісти двоє італійців — ANSA English

Після великої залізничної аварії в Іспанії двоє громадян Італії вважаються зниклими безвісти. Загалом у події були залучені семеро італійців. Про це з посиланням на італійське Міністерство закордонних справ повідомляє ANSA English.

Відомості про пасажирів

За даними відомства, четверо громадян Італії перебувають у доброму стані. Ще один італієць госпіталізований, однак його життю нічого не загрожує. Дані ґрунтуються на списку пасажирів поїзда Iryo та попередній інформації щодо поїзда оператора Renfe.

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Італійські дипломати звертаються до відповідних органів, щоб отримати повний список пасажирів поїзда Renfe та перевірити, чи перебували в ньому інші громадяни Італії. Влада, як очікується, оновлюватиме списки пасажирів протягом ночі.

Допомога консульства

МЗС Італії координує дії з посольством і генеральним консульством у Мадриді. На прохання міністра закордонних справ Антоніо Таяні співробітники генерального консульства продовжать відвідувати місцеві лікарні та центри прийому тих, хто вижив, щоб зібрати додаткову інформацію і надати допомогу.

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