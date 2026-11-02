Після завершення правління Вучича Китай лишається ключовим інвестором Сербії — Interia

У Сербії після завершення правління Александара Вучича китайські компанії зберігають позиції ключових інвесторів, виконавців інфраструктурних проєктів і кредиторів країни. Про це пише Interia, зазначаючи, що новій владі в Белграді доведеться враховувати економічний вплив Пекіна.

Китайські інфраструктурні проєкти

Одним із найбільших підрядників у Сербії є контрольована Китаєм China Communications Construction Company (CCCC). Компанія будує автомагістраль «Мілош Великий», яка має з'єднати Белград із Болярі на кордоні з Чорногорією. За даними видання, китайський державний Exim Bank надав Сербії на цей проєкт кредит у 4 млрд доларів, а підрядника обрали без тендеру.

CCCC також будувала залізницю Панчево—Суботиця, швидкісну дорогу Іверак—Валєво та міст Пупіна через Дунай у Белграді. Компанія завершує високошвидкісну залізничну лінію Будапешт—Белград, на яку Exim Bank надав кредит у 2 млрд доларів. Основним отримувачем позики є CRIC — дочірня компанія China Railway, яка постачає обладнання, системи керування рухом і програмне забезпечення. Китайська CRRC за угодою з урядом Сербії 2023 року виготовила для цієї лінії 20 пасажирських поїздів, здатних рухатися зі швидкістю понад 200 км/год.

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Протести та розслідування

Суспільне обурення посилилося після обвалення фрагмента даху вокзалу в Новому Саді 1 листопада 2024 року. За інформацією Interia, загинули 16 людей, а будівлю реконструював консорціум CRIC і CCCC. Після трагедії в Новому Саді, а згодом у Белграді, відбулися протести, активну роль у яких відігравали студенти.

Interia також повідомляє, що в серпні 2025 року заарештували колишнього міністра інфраструктури Томіслава Момировича та п'ятьох високопосадовців. За даними видання, їх звинуватили у фальсифікації рахунків, виставлених консорціумом CRIC—CCCC.

Відносини з ЄС

За даними Interia, обсяг китайських інвестицій у Сербію перевищив 10 млрд євро. У переговорах про вступ країни до Європейського Союзу з 35 розділів закрили лише два, і це сталося до 2021 року. Видання зазначає, що зміна влади в Белграді може відкрити можливість для активізації відносин з ЄС, однак китайські інвестиції та позики залишатимуться важливим чинником для нового уряду.

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