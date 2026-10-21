Після заворушень 61% французів не сподіваються на захист поліції

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Після заворушень 17 жовтня 61% жителів Франції вважають, що не можуть розраховувати на правоохоронців і мають самостійно дбати про власну безпеку. Майже половина учасників опитування також заявила, що побоюється за своє життя або майно.

«Доведеться захищатися власними силами, правоохоронці більше не спроможні захистити населення», - такий варіант відповіді обрали 61% учасників дослідження.

Натомість 37% вважають, що стався ситуативний збій і громадяни можуть розраховувати на захист правоохоронців.

Найпоширеніша думка про необхідність самостійно дбати про безпеку серед виборців «Національного об’єднання» - 79%. Водночас 61% виборців центристського блоку «Разом» і 56% лівого «Нового народного фронту» вважають, що потреби захищатися власними силами не виникне.

Про страх за власну фізичну безпеку або збереження майна заявили 49% опитаних, тоді як 50% таких побоювань не мають. Серед жінок цей страх відчувають 53%, серед чоловіків - 45%.

Опитування також засвідчило широку підтримку жорсткіших заходів для відновлення порядку та запобігання новому насильству. Прискорення судових процедур і посилення покарань для винуватців насильства та пограбувань підтримують 90% респондентів.

Збільшення кількості поліцейських і жандармів підтримують 87% опитаних. Стільки ж виступають за посилення контролю за соцмережами та видалення дописів із закликами до насильства.

Локальні комендантські години, зокрема для неповнолітніх, підтримують 77%, тимчасове залучення армії до окремих завдань безпеки — 75%, запровадження надзвичайного стану в найбільш постраждалих районах — 71%.

При цьому 91% респондентів засуджують насильство, а 93% вважають обґрунтованими вимоги протестувальників щодо купівельної спроможності та боротьби з дорожнечею.

Опитування проводили онлайн 20-21 жовтня серед 1001 жителя європейської частини Франції віком від 18 років. Репрезентативність вибірки забезпечували методом квот за статтю, віком, професією, регіоном і типом населеного пункту.

Про це свідчать результати опитування Elabe, проведеного для BFMTV.

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