Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перепросив за свої попередні висловлювання на адресу заступника глави Пентагону Елбріджа Колбі. Раніше він назвав критику американського посадовця щодо українських ударів по території Росії «досить дурною річчю».

За словами міністра, у середу ввечері він провів телефонну розмову з Колбі та вибачився за формулювання, яке використав раніше.

«Я перепросив за свій вибір слів», — сказав очільник німецького оборонного відомства.

Водночас Пісторіус наголосив, що його позиція щодо підтримки українських ударів по російській території не змінилася.

«Але я також чітко дав зрозуміти — і він (Колбі) поділяє цю точку зору, — що у нас просто різні погляди на це питання», — зазначив міністр.

За його словами, сторони «погодилися з тим, що їхні думки розходяться».

Пісторіус також визнав, що його попереднє формулювання було недоречним. Він пояснив, що під час відповіді на запитання англійською мовою неправильно дібрав вислів.

«Я не мав цього робити», — підсумував міністр.

Про це Пісторіус розповів у телефонному інтерв’ю Politico.

Заступник міністра оборони США з питань політики Елбрідж Колбі висловив невдоволення українськими атаками по цілях углибині Росії під час засідання в Брюсселі. Він залишив зустріч раніше її завершення, а в Німеччині побоюються, що Вашингтон фактично став на бік Москви.

ЄС викличе представника Росії через удари по Києву. Рішення Брюсселя пов’язане з масованою атакою 19 листопада, під час якої були пошкоджені кілька іноземних дипломатичних установ у столиці. Глава європейської дипломатії Кая Каллас також анонсувала посилення підтримки України та нові заходи тиску на Росію, щоб домогтися припинення війни.

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