Пісторіус пояснив, як Німеччина працюватиме з адміністрацією Трампа

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що поки зарано говорити про те, як результати проміжних виборів до Конгресу США вплинуть на політику Дональда Трампа. Водночас Берлін не планує змінювати підхід до Вашингтона й продовжить працювати з чинною американською адміністрацією. Також Німеччина хоче зберігати контакти з обома партіями в Конгресі.

За словами міністра, поки незрозуміло, як саме президент Дональд Трамп відреагує на результати голосування та чи вплинуть вони на його подальші рішення. «Чого нам тепер очікувати, ще побачимо. Це дещо залежить від того, що американський президент планує після цих виборів. Ми цього не знаємо», — сказав Пісторіус.

Водночас він нагадав, що результати виборів до Конгресу не означають автоматичної зміни американської адміністрації. Трамп і його команда залишаються при владі, тому Німеччина планує продовжувати співпрацю з ними. «Для нас це означає, що ми й надалі співпрацюватимемо на основі довіри з адміністрацією, в якій нічого не змінюється і яка залишатиметься при владі ще два роки. Але ми так само, як і в минулому, шукатимемо тісного контакту з демократами. Це само собою зрозуміло», — зазначив міністр.

Пісторіус також наголосив, що Німеччина вже не перший рік працює в умовах невизначеності щодо американської політики. За його словами, Берлін звик реагувати на такі зміни, але не збирається через них відмовлятися від власних пріоритетів. «Ми пристосовуємося до цього та реагуємо у перевірений спосіб, а саме: дотримуємося свого курсу, не даємо збити себе з нього, виконуємо свою відповідальність. І так чинитимемо й надалі, незалежно від усіх результатів», — підкреслив очільник Міноборони ФРН.

Окремо Пісторіус привітав Демократичну партію США з результатами проміжних виборів. Він назвав їхню перемогу в Палаті представників і Сенаті історичною. «Це історична перемога демократів у Палаті представників і Сенаті», — заявив міністр.

Таким чином, попри зміни в розстановці сил у Конгресі, Німеччина наразі не бачить підстав переглядати співпрацю з адміністрацією Трампа. Водночас Берлін планує підтримувати зв'язки не лише з республіканцями, а й із демократами. Про це Пісторіус сказав у середу, 4 листопада, під час Берлінської безпекової конференції.

У США Білий дім опублікував у соцмережі X повідомлення про те, що президент Дональд Трамп залишається главою держави. Допис з’явився в середу, наступного дня після проміжних виборів, на яких Республіканська партія зазнала масштабних втрат.

Президент Дональд Трамп заявив, що не планує змінювати склад свого кабінету після того, як демократи здобули контроль над Палатою представників і Сенатом за підсумками проміжних виборів.

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