Пісторіус проведе переговори про участь Німеччини у програмі винищувача — Anadolu Agency

У Берліні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що найближчими тижнями проведе переговори з міністрами оборони Італії та Японії щодо можливого приєднання Німеччини до програми винищувача нового покоління, яку Велика Британія реалізує разом з Італією та Японією. Про це повідомляє Anadolu Agency.

Умови можливого приєднання

Пісторіус наголосив на потребі швидких переговорів, оскільки Велика Британія, Італія та Японія протягом п’яти років формували чинну контрактну основу проєкту. За його словами, сторони мають якнайшвидше з’ясувати, чи готові три учасники програми прийняти Німеччину та на яких взаємних умовах це може відбутися.

Міністр повідомив, що початкові обговорення вже відбулися. Він планує зустрітися з міністром оборони Італії Гвідо Крозетто та міністром оборони Японії Сіндзіро Коїдзумі. За словами Пісторіуса, ці контакти мають дати первинне розуміння можливих строків приєднання та розподілу робіт у межах програми.

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Потреба в нових літаках

Пісторіус зазначив, що після переговорів буде ухвалено рішення щодо наступних кроків або відмови від подальшої участі. Він наголосив, що Німеччина та її партнери не можуть витратити ще п’ять років на переговори, адже нові бойові літаки мають бути доступними на початку 2040-х років незалежно від результату консультацій.

Заява міністра пролунала після того, як канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час візиту до Токіо минулого тижня оголосив, що Берлін вивчить можливість спільного проєкту з Японією та її партнерами. Німеччина шукає альтернативи після краху в червні проблемного проєкту Future Combat Air System, який країна розробляла разом із Францією.

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