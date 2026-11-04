Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у Берліні відкинув критику щодо того, що країна нібито надає перевагу власній оборонній промисловості перед європейською співпрацею. Як повідомляє Politico, він заявив, що захист національних виробників озброєнь є спільною проблемою для всіх держав ЄС.

Відповідь на критику

Пісторіус виступив на Берлінській безпековій конференції, відповідаючи на запитання голови комітету Європарламенту з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерманн. Вона звинуватила Німеччину в тому, що країна надто зосереджена на закупівлях у власних виробників, а не на співпраці з європейськими партнерами.

За словами міністра, усі країни Європи декларують прагнення до тіснішої оборонної співпраці та спільних проєктів з озброєння. Водночас, коли йдеться про конкретні контракти, кожна держава намагається не допустити, щоб її промисловість залишилася осторонь, сказав він.

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Частка спільних закупівель

За даними Європейського оборонного агентства, у 2025 році країни ЄС витратили на військове обладнання 115 млрд євро, але лише 24% цих витрат припали на спільні закупівлі. Брюссель прагне збільшити цю частку щонайменше до 40% до 2030 року.

ЄС також запустив програму кредитів SAFE обсягом 150 млрд євро, щоб заохотити країни купувати озброєння разом. Однак уряди продовжують захищати національні виробництва: зокрема Польща заявила про намір спрямувати 89% із майже 44 млрд євро коштів SAFE на внутрішню промисловість. Пісторіус зазначив, що уряди мають відповідальність і за захист власних економік та промислових підприємств.

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