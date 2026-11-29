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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час закритої зустрічі зі своїм українським колегою Євгенієм Хмарою застеріг, що розширення українських атак на російські цілі в Балтійському морі створює ризик ескалації та може підірвати підтримку німецької військової допомоги Україні.

Про це повідомило видання Spiegel із посиланням на власні джерела. За інформацією журналістів, німецький уряд на різних рівнях закликав Київ до стриманості після того, як 21 листопада 2026 року українські військові уразили у Фінській затоці російське вантажне судно «Спарта II», яке, за заявою Президента Володимира Зеленського, перевозило зброю.

Водночас серед німецьких політиків позиції щодо таких операцій розділилися: речник фракції СДПН із зовнішньої політики Адіс Ахметович закликав до особливої обережності в Балтійському регіоні для збереження безпеки прибережних держав і свободи судноплавства. Натомість представники блоку ХДС/ХСС, зокрема Юрґен Гардт і голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Рьовекамп, підтримали право України діяти проти російських військових кораблів і транспорту зі зброєю, наголосивши, що заклики до стриманості ризикують створити для агресора безпечний простір для військової логістики.

Джерело: публікація видання Spiegel.

24 листопада прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що Україна отримала попередження про ризик екологічного забруднення Балтійського моря внаслідок атак на російські нафтові танкери.

Міністерство закордонних справ росії звинуватило Естонію у сприянні українським атакам на північний захід рф та пригрозило балтійській країні прямим військовим зіткненням.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що країнам регіону слід звикати та бути готовими до нових атак українських безпілотників на російські судна в Балтійському морі.

Удар безпілотників по російському суховантажу Sparta II у Фінській затоці є побічним наслідком загарбницької війни росії та реалізацією права України на самооборону, заявив у неділю, 22 листопада 2026 року, міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

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