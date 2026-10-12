Південна Корея не розглядає призов жінок — Korea Herald

У Південній Кореї влада наразі не розглядає запровадження обов’язкової військової служби для жінок, попри стрімке скорочення чисельності потенційних призовників. Про це під час парламентської перевірки в Теджоні заявила керівниця Адміністрації військових ресурсів Хон Со Йон, повідомляє Korea Herald.

За її словами, такої можливості нині не розглядають ані Адміністрація військових ресурсів, ані Міністерство оборони. Хон наголосила, що перед рішенням про запровадження призову жінок необхідно досягти суспільного консенсусу, особливо з огляду на очікуване після 2040 року прискорення скорочення кількості чоловіків призовного віку.

Жінки серед офіцерів і сержантів

Замість раптового введення призову для жінок оборонне відомство та Адміністрація військових ресурсів поступово збільшують частку жінок серед офіцерів і сержантського складу. Питання жіночого призову підняли депутати як від влади, так і від опозиції. Зокрема, депутат Ю Йон Ха закликав розпочати формальне обговорення, навівши приклади Данії, Ізраїлю, Норвегії та Швеції.

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Інший депутат, Чхон Ха Рам, запропонував розглянути гендерно нейтральну систему призову. За даними Адміністрації військових ресурсів, кількість чоловіків віком близько 20 років, які становлять основний резерв для призову, може скоротитися приблизно до 143 тисяч у 2040 році та до близько 120 тисяч у 2043 році.

Альтернативна служба та звільнення

Хон також повідомила, що відомство незабаром оголосить результати перегляду програм альтернативної служби та звільнення від неї. Адміністрація поділяє позицію Міноборони щодо поступового скорочення таких програм із подальшим їх скасуванням.

Питання загострилося після Азійських ігор 2026 року в Айті-Нагої, де чоловіча футбольна збірна Південної Кореї здобула золото, перемігши Японію у фіналі з рахунком 1:0. Золота медаль Азійських ігор або медаль Олімпіади дає спортсменам змогу після базової військової підготовки проходити службу як спортивні працівники, а не у регулярних військах. Хон висловила жаль через висловлювання й дії окремих спортсменів, які, за оцінкою критиків, знецінювали обов’язкову службу.

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