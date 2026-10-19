Південна Корея планує створити бригади охорони кордону — Korea Herald

Армія Південної Кореї планує поетапно створити спеціалізовані підрозділи для охорони кордону з КНДР, одночасно впроваджуючи системи спостереження на основі штучного інтелекту. Як повідомляє Korea Herald, реорганізація має відбутися на тлі скорочення чисельності військовослужбовців.

Поетапна реорганізація

Спершу армія створить групи охорони передових постів, або GOP, на рівні дивізій. Перші такі групи мають запрацювати 1 жовтня 2027 року у складі 5-ї та 22-ї піхотних дивізій. Після оцінки їхньої роботи військові планують перейти до формування бригад охорони GOP на рівні корпусів.

Нині бригади у складі передових дивізій почергово виконують завдання з охорони GOP. Нова структура передбачає, що ці функції переберуть спеціалізовані підрозділи, а бойові частини в передньому районі оборони позаду постів зможуть зосередитися на підготовці та підтриманні боєготовності.

Ставка на автоматизоване спостереження

Реформа є частиною плану перевести трудомісткі операції з охорони GOP і узбережжя на системи спостереження з використанням ШІ. Модернізацію передової системи прикордонного нагляду планують завершити до 2028 року, а систему управління прикордонними операціями на базі ШІ — створити до 2033 року.

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Міністерство оборони також прагне скоротити чисельність персоналу, залученого до охорони кордону, приблизно з 22 тисяч до 6 тисяч осіб до 2040 року.

Питання безпеки в демілітаризованій зоні

Тему прикордонної безпеки обговорювали на тлі уваги до операцій у демілітаризованій зоні та їхньої координації південнокорейськими військовими й Командуванням ООН. За умовами Угоди про перемир'я 1953 року Командування ООН відповідає за контроль виконання перемир'я та доступ до південної частини демілітаризованої зони.

Під час парламентської перевірки також згадали вибухи мін 21 вересня в демілітаризованій зоні, внаслідок яких зазнали поранень троє південнокорейських військових, двоє з них — тяжких. Військові розчищали маршрут для спільної інспекції Південної Кореї та Командування ООН поблизу військової демаркаційної лінії. Спільне розслідування дійшло висновку, що північнокорейські протипіхотні міни зі смоли були навмисно встановлені на південь від цієї лінії, що є порушенням Угоди про перемир'я.

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