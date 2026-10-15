Південна Корея показала тактику бою людей і роботів — Korea Herald

У Янгпхьоні в Південній Кореї армія провела демонстраційні навчання в межах ініціативи Army TIGER+, під час яких безпілотники, наземні роботизовані системи та військові відпрацьовували спільні дії. Як повідомляє Korea Herald, метою програми є перетворення армії, що значною мірою спирається на людський ресурс, на сили з інтегрованими системами штучного інтелекту, людьми та безпілотними платформами до 2040 року.

Три етапи навчань

Військові розділили навчання на протидію дронам, інтегровані безпілотні бойові дії та взаємодію військових і безпілотних систем. На першому етапі умовно ворожі дрони виявляли й ідентифікували на відстані, після чого система підтримки ухвалення рішень на основі ШІ оцінювала загрозу. Для їх нейтралізації застосували лазерний засіб протиповітряної оборони та дрони-перехоплювачі.

Під час наступного етапу дрони для створення димової завіси та багатоцільові безпілотні машини рухалися попереду підрозділів, шукаючи загрози й допомагаючи долати зону ураження дронами. Безпілотні розвідувальні машини та корейські інженерні бойові машини K-CEV проходили через перешкоди й небезпечні ділянки до висування військових.

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Підрозділи та цифрова мережа

Армія Південної Кореї заявила, що такий підхід має зменшити ризики для військовослужбовців і підвищити ефективність та живучість сил. У межах Army TIGER+ уже створили інтегрований підрозділ безпілотного бою та підрозділ для перевірки взаємодії військових, дронів і роботів на рівні відділення.

Інтегрований підрозділ, запущений у січні, складається із шести напрямів: дрони й протидія їм, роботи, кібер- та електромагнітна діяльність, мережі й забезпечення. Також армія розвиває «цифрову основу» — спільну мережу для з’єднання дронів, роботів, датчиків і систем підтримки командних рішень на базі ШІ. На демонстрації представили 85 передових систем, зокрема техніку з державних і приватних проєктів та прототипи для можливого військового застосування.

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