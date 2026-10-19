Південна Корея посіла 27-ме місце у рейтингу добробуту дітей — Korea Herald

Південна Корея посіла 27-ме місце в загальному рейтингу добробуту дітей серед країн із високим рівнем доходу. Водночас країна посіла третє місце за навичками дітей, але опинилася наприкінці списку за показниками фізичного здоров’я та психічного благополуччя, повідомляє Korea Herald з посиланням на звіт UNICEF Innocenti Report Card.

Результати за окремими показниками

У 2026 році Південна Корея посіла третє місце за навичками дітей. Її позиція в цій категорії поліпшилася порівняно з 11-м місцем у 2020 році та четвертим — у 2025-му.

Натомість за фізичним здоров’ям дітей країна стала 30-ю, а за психічним благополуччям — 34-ю.

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Як оцінювали добробут дітей

Фізичне здоров’я у звіті оцінювали за рівнем дитячої смертності та часткою дітей із надмірною вагою. Показник психічного благополуччя враховував задоволеність життям і рівень самогубств. Навички визначали за результатами PISA з читання, математики та соціальних умінь.

Перше місце в загальному рейтингу посіли Нідерланди, за ними розташувалися Данія та Франція. Японія стала третьою за фізичним здоров’ям дітей і мала найнижчий рівень надмірної ваги — 16%.

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