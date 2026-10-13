Південна Корея посилить перевірку документів іноземців для страхування — Korea Herald

Національна служба медичного страхування Південної Кореї з середи запустить систему для відстеження та обміну інформацією про ймовірно підроблені документи, які іноземці подають для оформлення медичного страхування або реєстрації утриманців.

Обмін даними між регіональними офісами

Нова система дасть змогу офісам служби по всій країні обмінюватися даними про перевірки документів і випадки, де виникли підозри щодо їхньої підробки. Вона поширюватиметься на документи, видані за кордоном, які подають для зарахування до системи медичного страхування та реєстрації утриманців.

Як повідомляє Korea Herald, рішення ухвалили після випадків, коли документи, надані окремими іноземними громадянами, викликали підозри щодо справжності.

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Перевірка іноземних документів

Служба вже застосовувала офіційні процедури засвідчення, зокрема апостиль, для перевірки закордонних документів — наприклад, свідоцтв про сімейний стан і шлюб. Водночас різні формати документів, правила їхнього оформлення та засвідчення в різних країнах, а також поширення дистанційного подання ускладнювали встановлення автентичності.

Нова система має доповнити наявні механізми, допомагаючи місцевим офісам зберігати та обмінюватися результатами перевірок. Служба також планує співпрацювати з Міністерством юстиції та іншими відповідними органами, щоб удосконалити методи верифікації. Заявників заздалегідь інформуватимуть про можливу цивільну та кримінальну відповідальність за подання підроблених документів.

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